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Поезд, следовавший из Озургети в Тбилиси, сошел с рельсов
20.03.2024 11:56
Поезд, следовавший из Озургети в Тбилиси, сошел с рельсов. Случай произошел, когда поезд находился недалеко от села Натанеби Озургетского муниципалитета. Поезд не смог продолжить свой путь.
Информацию об этом первоначально распространил «Гурия ТВ».
По информации Грузинской железной дороги, в настоящее время проводится расследование и установление причин происшествия.
В результате инцидента никто не пострадал.
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