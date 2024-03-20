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Поезд, следовавший из Озургети в Тбилиси, сошел с рельсов


20.03.2024   11:56


Поезд, следовавший из Озургети в Тбилиси, сошел с рельсов. Случай произошел, когда поезд находился недалеко от села Натанеби Озургетского муниципалитета. Поезд не смог продолжить свой путь.

Информацию об этом первоначально распространил «Гурия ТВ».

По информации Грузинской железной дороги, в настоящее время проводится расследование и установление причин происшествия.

В результате инцидента никто не пострадал.


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