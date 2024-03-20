

Поезд, следовавший из Озургети в Тбилиси, сошел с рельсов

20.03.2024 11:56





Поезд, следовавший из Озургети в Тбилиси, сошел с рельсов. Случай произошел, когда поезд находился недалеко от села Натанеби Озургетского муниципалитета. Поезд не смог продолжить свой путь.



Информацию об этом первоначально распространил «Гурия ТВ».



По информации Грузинской железной дороги, в настоящее время проводится расследование и установление причин происшествия.



В результате инцидента никто не пострадал.





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