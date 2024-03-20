

В обрушившемся в Исани доме жильцы не проживали

20.03.2024 13:17





В обрушившемся доме на улице Метехской в Исанском районе жильцов не было. Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.



По их же данным, в съемное жилье переведены 14 семей.



«В Исанском районе, на улице Метехской N14 обрушился жилой дом, в котором, исходя из его аварийности, жильцы не проживали, а периметр был огорожен защитным заграждением.



14 проживающих тут семей переведены в аренду, что финансирует управа Исанского района. Данное здание участвует в программе замены аварийных домов, в рамках которой планируется строительство жилого дома. Соответствующие процедуры уже начаты.



Что касается пострадавшего гражданина, то это не местный житель и цель его пребывания на территории нам неизвестна», - отмечается в информации, распространенной мэрией Тбилиси.





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