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В обрушившемся в Исани доме жильцы не проживали
20.03.2024 13:17
В обрушившемся доме на улице Метехской в Исанском районе жильцов не было. Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.
По их же данным, в съемное жилье переведены 14 семей.
«В Исанском районе, на улице Метехской N14 обрушился жилой дом, в котором, исходя из его аварийности, жильцы не проживали, а периметр был огорожен защитным заграждением.
14 проживающих тут семей переведены в аренду, что финансирует управа Исанского района. Данное здание участвует в программе замены аварийных домов, в рамках которой планируется строительство жилого дома. Соответствующие процедуры уже начаты.
Что касается пострадавшего гражданина, то это не местный житель и цель его пребывания на территории нам неизвестна», - отмечается в информации, распространенной мэрией Тбилиси.
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