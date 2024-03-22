

Банк Иванишвили получил имущество за $2,7 млн в качестве компенсации по делу о банкротстве

22.03.2024 14:01





Государство передало банку «Карту» миллиардера Бидзины Иванишвили элитную недвижимость в центре Тбилиси по символической цене в 1 лари в обмен на отказ от претензий по делу о банкротстве.



Об этом говорится в публичной информации Агентства недвижимости, запрошенной bm.ge.



В 2019 году суд постановил, что при правительстве экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-за незаконных действий чиновников «Карту» был нанесен большой ущерб. Государство обязали выплатить пострадавшему банку компенсацию в размере почти 9,5 миллиона долларов.



«Карту» согласился отказаться от претензий после того, как по символической цене ему передадут недвижимость стоимостью почти 7,2 миллиона лари (около 2,7 млн долларов) на проспекте Чавчавадзе, 7.



В прошлом это имущество уже числилось на «Карту» — банк получил его как обеспечение ипотечного кредита. В рамках дела о банкротстве суд счел, что 15 лет назад ипотека с него была снята незаконно.



«17 мая 2022 года Тбилисский городской суд на основании установленных приговором фактов обязал государственные органы выплатить 9 428 000 долларов в пользу потерпевшего банка «Карту». В обмен на имущество (стоимость 7 195 835 лари), переданное банку «Карту» по символической цене, произошла компенсация назначенных решение суда 9 428 000 долларов и отказ от судебного разбирательства», — сообщили в Агентстве недвижимости.

Дело о банкротстве банка «Карту»



Расследование дела о банкротстве в банке «Карту», принадлежавшего основателю правящей «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, началось 12 лет назад, в 2012 году, после того, как возглавляемая им партия победила на выборах.

Следователи утверждают, что при правительстве Саакашвили законодательная база была создана исключительно ради банкротства банка Бидзины Иванишвили, который на то время вел активную деятельность в оппозиции. В частности, государство получило право продавать с аукциона имущество компаний с налоговыми задолженностями, независимо от того, обременено оно ипотекой в пользу банка или нет.



Более того, по их версии, имущество задолжавшего государству банка «Карту» не было продано на аукционе по разумной цене. В результате долги не были покрыты и Национальное бюро исполнения передало имущество банка министерству экономики.



Обвиняемыми по делу проходят экс-министр юстиции Зураб Адеишвили и оппозиционер Ника Мелия, который возглавлял Национальное бюро по исполнению, когда в июне 2012 года оно арестовало доли Иванишвили в «Карту».



В декабре 2019 года Тбилисский городской суд признал Мелию виновным в превышении должностных полномочий. При этом суд признал его невиновным в той части, которая обвиняла его в оказании помощи для сокрытия имущества путем мнимой или (и) притворной сделки лицу со специальными полномочиями.



В качестве наказания Мелия обязали выплатить штраф в размере 25 тысяч лари. Судья также запретил ему занимать публичные должности в течение трех лет и двух месяцев.



Что касается Зураба Адеишвили, он был признан виновным по всем предъявленным обвинениям. Это сокрытиие имущества предприятия, превышение и злоупотребление служебными полномочиями, а также групповое изготовление и организация использования фальшивых налоговых документов. Суд присудил ему заочно лишение свободы на пять лет и три месяца.





Источник: Новости - Грузия

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