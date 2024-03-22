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На обустройство сцены для двухдневного фестиваля в Батуми потратят 122 000 лари


22.03.2024   14:42


На обустройство концертной площадки в рамках проведения летнего фестиваля в Батуми — «Лето начинается здесь», из бюджета Аджарии выделено 122 000 лари.

Мероприятие планируется провести возле Башни Алфавита 15-16 июня 2024 года, однако дата может быть перенесена в зависимости от погоды.

В дни проведения фестиваля в Батуми официально открывается туристический сезон.

Агентство развития туристических продуктов Аджарии уже объявило тендер на установку сцены.

Прием предложений на тендер начнется 30 марта 2024 года и завершится 2 апреля.

«Летний фестиваль – одно из важнейших событий в нашем регионе, которого всегда с нетерпением ждут местные жители и туристы перед приходом летнего сезона.

Красочный летний фестиваль рассчитан на людей всех возрастов и интересов, поэтому в центре внимания фестиваля как музыкальная и декоративная часть, так и различные тематические мероприятия.

Как указано в сообщении, «в этом году летний фестиваль продлится два дня и будет насыщен интересными программами и яркими декоративными элементами, которые создадут летнее настроение и объявят об открытии летнего сезона».
На два дня в районе башни алфавита будет установлена сцена с соответствующим техническим оборудованием, светодиодными мониторами, лазерным освещением, звуком и специальным живым оборудованием.

Согласно условию, лицо, желающее принять участие в тендере «с 1 января 2019 года до объявления указанного электронного тендера должно иметь не менее 5 реализованных проектов по организации культурного мероприятия, один из которых должен иметь бюджет не менее 122 тысяч лари».


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