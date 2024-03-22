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На обустройство сцены для двухдневного фестиваля в Батуми потратят 122 000 лари
22.03.2024 14:42
На обустройство концертной площадки в рамках проведения летнего фестиваля в Батуми — «Лето начинается здесь», из бюджета Аджарии выделено 122 000 лари.
Мероприятие планируется провести возле Башни Алфавита 15-16 июня 2024 года, однако дата может быть перенесена в зависимости от погоды.
В дни проведения фестиваля в Батуми официально открывается туристический сезон.
Агентство развития туристических продуктов Аджарии уже объявило тендер на установку сцены.
Прием предложений на тендер начнется 30 марта 2024 года и завершится 2 апреля.
«Летний фестиваль – одно из важнейших событий в нашем регионе, которого всегда с нетерпением ждут местные жители и туристы перед приходом летнего сезона.
Красочный летний фестиваль рассчитан на людей всех возрастов и интересов, поэтому в центре внимания фестиваля как музыкальная и декоративная часть, так и различные тематические мероприятия.
Как указано в сообщении, «в этом году летний фестиваль продлится два дня и будет насыщен интересными программами и яркими декоративными элементами, которые создадут летнее настроение и объявят об открытии летнего сезона».
На два дня в районе башни алфавита будет установлена сцена с соответствующим техническим оборудованием, светодиодными мониторами, лазерным освещением, звуком и специальным живым оборудованием.
Согласно условию, лицо, желающее принять участие в тендере «с 1 января 2019 года до объявления указанного электронного тендера должно иметь не менее 5 реализованных проектов по организации культурного мероприятия, один из которых должен иметь бюджет не менее 122 тысяч лари».
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