

ДТП на объездной дороге Кобулети: погибли три человека

25.03.2024 14:23





Сегодня, 25 марта, в результате ДТП на объездной дороге Кобулети погибли 3 человека, двое получили ранения.



На участке дороги у села Очхамури столкнулись два легковых автомобиля. Погибшие в результате аварии, вероятно, являются членами одной семьи. Пострадавших доставили в клинику.



По информации МВД, расследование начато по статье 276 УК, (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации автотранспорта).





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