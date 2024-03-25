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ДТП на объездной дороге Кобулети: погибли три человека


25.03.2024   14:23


Сегодня, 25 марта, в результате ДТП на объездной дороге Кобулети погибли 3 человека, двое получили ранения.

На участке дороги у села Очхамури столкнулись два легковых автомобиля. Погибшие в результате аварии, вероятно, являются членами одной семьи. Пострадавших доставили в клинику.

По информации МВД, расследование начато по статье 276 УК, (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации автотранспорта).


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