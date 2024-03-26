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Мэрия Тбилиси продлила время работы транспорта из-за матча Грузия - Греция
26.03.2024 11:25
Мэрия Тбилиси продлила работу транспорта из-за футбольного матча сборных Грузии и Греции в финале плей-офф Euro-2024 на Dinamo Аrena. Игра состоится 26 марта в 21 час. В случае победы Грузия впервые сыграет на Чемпионате Европы по футболу.
«Учитывая интересы населения, метрополитен завершит свою работу вместо 00:00 27 марта в 02:00 и будет обслуживать болельщиков, прибывающих на Dinamo Arena, а также на площадь Первой Республики», — говорится в заявлении мэрии Тбилиси.
Отметим, путевку в финал плей-офф сборная Грузии получила после победы над командой Люксембурга. В рейтинге футбольных сборных команд Грузия занимает 77-е место, ее соперник — команда Греции — на 42-й строчке.
В составе сборной сыграет Хвича Кварацхелия — лидер команды и крайний нападающий «Наполи». Предыдущую встречу он пропустил из-за большого количества желтых карточек.
Стадион Dinamo Arena вмещает до 55 000 болельщиков — билеты были раскуплены за пять часов.
Матч Грузия-Греция будет транслироваться на большом экране на площади Республики в Тбилиси.
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