

По делу о распылении «перцового спрея» в 32-й школе начато расследование

26.03.2024 14:54





По делу о распылении «перцового спрея» в 32-й школе в Тбилиси начато расследование. На опросе находятся директор и несколько учителей. Кроме того, в школе остаются правоохранители.



Как сообщают в МВД Грузии, расследование в связи со случившимся начато по статье 124 УК Грузии, которая подразумевает причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.



В 32-й школе в Тбилиси были мобилизованы машины скорой помощи и полиции. Как сообщили «IPN» в Минобразования Грузии, один из учеников распылил т.н. перцовый спрей, из-за чего на место пришлось вызвать скорую помощь. По сообщению ведомства, части учеников оказали помощь на месте, а некоторых отвезли в больницу в целях превенции.



По пояснению Минобразования, с их стороны были осуществлены все соответствующие меры реагирования.





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