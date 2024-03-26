|
|
|
По делу о распылении «перцового спрея» в 32-й школе начато расследование
26.03.2024 14:54
По делу о распылении «перцового спрея» в 32-й школе в Тбилиси начато расследование. На опросе находятся директор и несколько учителей. Кроме того, в школе остаются правоохранители.
Как сообщают в МВД Грузии, расследование в связи со случившимся начато по статье 124 УК Грузии, которая подразумевает причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
В 32-й школе в Тбилиси были мобилизованы машины скорой помощи и полиции. Как сообщили «IPN» в Минобразования Грузии, один из учеников распылил т.н. перцовый спрей, из-за чего на место пришлось вызвать скорую помощь. По сообщению ведомства, части учеников оказали помощь на месте, а некоторых отвезли в больницу в целях превенции.
По пояснению Минобразования, с их стороны были осуществлены все соответствующие меры реагирования.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна