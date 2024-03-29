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В Кутаисском аэропорту установлены новые современные кресла и тенсаторные стойки


29.03.2024   16:56


Объединения аэропортов Грузии постоянно заботится об улучшении инфраструктуры Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели и создании максимального комфорта для пассажиров.

В аэропорту имени Давида Агмашенебели добавлено 36 единиц четырехместных кресел и 300 единиц тенсаторных стоек контроля очереди. Современные кресла чешского производства международного стандарта расположены на первом и втором этажах зала вылета аэропорта.

Новые кресла появились и в посадочном зале. Для контроля потока пассажиров и очередей на стойках регистрации в зале вылета, а также в кабинах паспортного контроля в залах вылета и прилета установлено 300 единиц тенсаторных стоек польского производства. Объединения аэропортов Грузии инвестировало в проект 185,6 тыс. лари.


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