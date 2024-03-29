

В Кутаисском аэропорту установлены новые современные кресла и тенсаторные стойки

29.03.2024 16:56





Объединения аэропортов Грузии постоянно заботится об улучшении инфраструктуры Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели и создании максимального комфорта для пассажиров.



В аэропорту имени Давида Агмашенебели добавлено 36 единиц четырехместных кресел и 300 единиц тенсаторных стоек контроля очереди. Современные кресла чешского производства международного стандарта расположены на первом и втором этажах зала вылета аэропорта.



Новые кресла появились и в посадочном зале. Для контроля потока пассажиров и очередей на стойках регистрации в зале вылета, а также в кабинах паспортного контроля в залах вылета и прилета установлено 300 единиц тенсаторных стоек польского производства. Объединения аэропортов Грузии инвестировало в проект 185,6 тыс. лари.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





