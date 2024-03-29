|
|
|
В Кутаисском аэропорту установлены новые современные кресла и тенсаторные стойки
29.03.2024 16:56
Объединения аэропортов Грузии постоянно заботится об улучшении инфраструктуры Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели и создании максимального комфорта для пассажиров.
В аэропорту имени Давида Агмашенебели добавлено 36 единиц четырехместных кресел и 300 единиц тенсаторных стоек контроля очереди. Современные кресла чешского производства международного стандарта расположены на первом и втором этажах зала вылета аэропорта.
Новые кресла появились и в посадочном зале. Для контроля потока пассажиров и очередей на стойках регистрации в зале вылета, а также в кабинах паспортного контроля в залах вылета и прилета установлено 300 единиц тенсаторных стоек польского производства. Объединения аэропортов Грузии инвестировало в проект 185,6 тыс. лари.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна