

В Грузии меняются правила выдачи и дизайн транзитных номерных знаков на автомашины и мотоциклы

01.04.2024 15:24





С сегодняшнего дня транзитные номера будут выдаваться по новым правилам. Информацию распространяет Агентство обслуживания МВД Грузии.



«Агентство обслуживания МВД изменило порядок выдачи и дизайн транзитных номеров транспортных средств и мотоциклов.



С 1 апреля транзитные номера будут выдаваться по новым правилам.



В результате изменений, образцы внутреннего транзитного и транзитного номера приведены к единой форме, а номер будет выдаваться персонально на конкретное транспортное средство, и другой человек не сможет им воспользоваться.



Указанные изменения также будут способствовать администрированию штрафов, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях.



Внутренние транзитные и транзитные номера, выданные до 1 апреля, сохраняют юридическую силу в течение срока действия, определенного законодательством", - говорится в информации.





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