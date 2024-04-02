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Метеорологи предупреждают: в Грузии ожидается сильный западный ветер
02.04.2024 21:47
По данным Национального агентства по охране окружающей среды, с полудня 3 апреля до утра 4 апреля, в Грузии ожидается сильный западный ветер.
На море возможен 3-4-балльный шторм. В вечерние часы местами ожидается кратковременный дождь с молниями, возможен град.
4 апреля температура в Батуми понизится по сравнению с предыдущими днями, 4-7 апреля ожидается 17-20 градусов тепла.
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