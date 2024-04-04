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Саперы завершили работу в Доме-музее Сталина и дворце Нико Дадиани
04.04.2024 17:15
Саперы завершили работу в Гори, в доме-музее Сталина и во дворце Нико Дадиани Государственного историко-архитектурного музея дворцов Дадиани в Зугдиди.
Они уже покинули музей Сталина и территорию дворца Дадиани.
В музей допустили сотрудников, эвакуированных из-за сообщения о наличии взрывного устройства.
По имеющейся информации, взрывного устройства на территории обнаружено не было.
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