Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саперы завершили работу в Доме-музее Сталина и дворце Нико Дадиани


04.04.2024   17:15


Саперы завершили работу в Гори, в доме-музее Сталина и во дворце Нико Дадиани Государственного историко-архитектурного музея дворцов Дадиани в Зугдиди.

Они уже покинули музей Сталина и территорию дворца Дадиани.

В музей допустили сотрудников, эвакуированных из-за сообщения о наличии взрывного устройства.

По имеющейся информации, взрывного устройства на территории обнаружено не было.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна