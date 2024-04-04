

Саперы завершили работу в Доме-музее Сталина и дворце Нико Дадиани

04.04.2024 17:15





Саперы завершили работу в Гори, в доме-музее Сталина и во дворце Нико Дадиани Государственного историко-архитектурного музея дворцов Дадиани в Зугдиди.



Они уже покинули музей Сталина и территорию дворца Дадиани.



В музей допустили сотрудников, эвакуированных из-за сообщения о наличии взрывного устройства.



По имеющейся информации, взрывного устройства на территории обнаружено не было.





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