

В Грузии мошенник обещал гражданам закрыть уголовные дела через знакомых в прокуратуре

04.04.2024 19:41





В Грузии задержали мошенника, который обещал гражданам помочь уладить проблемы с законом, благодаря влиятельным знакомым в прокуратуре. Об этом сообщает сегодня прокуратура Грузии.



«Используя для большей убедительности имя одного прокурора Генеральной прокуратуры Грузии, обвиняемый предоставил потерпевшему ложную информацию, якобы он может разрешить продолжающее против него уголовное дело своевременно и на приемлемых условиях», — сказано в заявлении.



За свою помощь обвиняемые потребовал 4 тысячи долларов. Он был задержан в момент передачи части суммы.



Задержанному предъявлено обвинение в попытке незаконного завладения денег в крупном размере, принадлежащих другому лицу. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.



Ведомство призывает граждан при получении аналогичных незаконных предложений незамедлительно обращаться в Генинспекцию.



Источник: Новости - Грузия

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