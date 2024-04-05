

Три юридических и шесть физических лиц привлечены к ответственности за незаконную реализацию психотропных веществ

05.04.2024 11:05





Следственной службой выявлена ​​действующая с нарушением закона аптека, откуда незаконно реализовывались психотропные и подлежащие особому контролю медикаменты.



Информацию распространяет Следственная служба Министерства финансов Грузии.



По их данным, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками Следственной службы Минфина, в регионе Аджарии выявлена ​​действующая с нарушением закона аптека, из которой в ряде случаев без разрешения или с нарушением соответствующих условий разрешения, без рецепта реализовывались психотропные препараты различных наименований и подлежащие особому контролю медикаменты.



«Следствие установило, что для прикрытия нарушающей закон деятельности аптеки, объект функционировал под именем трех разных юридических лиц, которым фактически управляли одни и те же лица. В процессе расследования три юридических лица были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по факту незаконной предпринимательской деятельности, а по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов начато уголовное преследование в отношении шести физических лиц, пять из которых задержаны.



Следствие установило, что руководители аптеки в результате незаконной предпринимательской деятельности в сумме получили незаконный доход в размере около 1 млн лари, который впоследствии получил законный вид и был легализован путем перевода на банковские счета различных лиц.



В результате следственных действий было изъято большое количество психотропных препаратов, а также два дорогостоящих автомобиля, принадлежавших обвиняемым.



Расследование продолжается по статьям 192 и 194 УК Грузии, которые в качестве наказания предусматривают лишение свободы на срок от 9 до 12 лет», - говорится в распространенной информации.





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