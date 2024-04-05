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В Грузии задержали грузовик с нелегальными мигрантами из Турции
05.04.2024 15:22
Это не первый случай нелегальной попытки мигрантов проникнуть в Грузию.
В апреле 2022 года Кутаисский городской суд приговорил обвиняемого в незаконной переправке мигрантов через государственную границу Грузии к шести годам лишения свободы.
В 2021 году ответчик доставил в Грузию через КПП «Сарпи» четырех граждан Турции, а затем предоставил им авиабилеты в Италию и поддельные документы – вид на жительство во Франции.
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