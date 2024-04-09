

Россияне массово скачивают VPN после волны блокировок

09.04.2024 18:44





В России с начала весны этого года примерно на 30% увеличилось количество скачиваний VPN-сервисов, пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Стингрей Технолоджиз», специализирующейся на информационной безопасности мобильных приложений. По мнению гендиректора компании Юрия Шабалина, это может быть связано с недавно проведенной в стране волной блокировок, из-за которой часть старых VPN перестала работать.



1 марта вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. По данным Роскомнадзора, с марта в России заблокировали 82 сайта с рекламой VPN-сервисов, а от 628 владельцев таких ресурсов потребовали удалить контент.



Член комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Немкин рассказал изданию, что знает о росте спроса на VPN на фоне запрета на популяризацию подобных приложений. Он также напомнил о рисках, которые могут нести в себе эти сервисы. По его словам, одна из самых серьезных угроз — это утечка данных. Чтобы минимизировать риск, Немкин рекомендует не давать таким приложениям права на доступ к местоположению, информации об устройстве, микрофону и камере. Кроме того, перед установкой он посоветовал проверять VPN программами-антивирусами.



В январе этого года «Ведомости», ссылаясь на данные международной исследовательской компании data.ai, сообщили, что сервисы для обхода блокировок сайтов вышли в лидеры по скачиванию в Google Play и App Store на фоне усиления военной цензуры в России.



Согласно исследованию, при общем росте скачиваний приложений в России на 1%, категория VPN-сервисов выросла на 3% — до 160 млн загрузок. При этом в статистике учитывалась оценка только новых — первых — загрузок на устройства в 2023 году, а обновления и повторные скачивания того, что ранее было удалено с телефона, в расчет не брали.



Как, в свою очередь, выяснила работающая при Чикагском университете организация NORC, на момент начала текущего года VPN-сервисами для обхода ограничений на контент пользовался каждый пятый россиянин (20%).



В начале февраля глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина на встрече со школьникам в Екатеринбурге анонсировала блокировку крупных VPN-сервисов в России с 1 марта. При этом сервисы, позволяющие открывать заблокированные в России сайты, она назвала «порталом в ад». Мизулина также признала, что полностью заблокировать VPN, прокси, анонимайзеры в РФ невозможно, поскольку «для человека со знаниями нет ничего сложного в том, чтобы создать свой прокси».



После того как в России в начале марта вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и публикацию информации о способах обхода блокировок, зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале сообщил, что в стране могут заблокировать интернет-энциклопедию «Википедия», поскольку она «не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять».





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