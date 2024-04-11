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В Грузии до 30 человек обвинили в нецелевом использовании льготных агрокредитов
11.04.2024 12:36
В Грузии 26 человек обвиняются в нецелевом использовании льготных кредитов, выданных на поддержку сельского хозяйства. Об этом сообщает Следственная служба Минфина Грузии.
Следствие установило, что в рамках госпрограммы в 2018-2022 годах обвиняемые получили в банках страны целевой агрокредит примерно на 1,8 млн лари.
Проценты по кредитам финансировались из бюджета. Предполагалось, что эти деньги бенефициары программы потратят на сельскохозяйственную деятельность – посадку многолетних культур, закупку инвентаря для винодельни, закупку скота, строительство ферм и складов.
«Было установлено, что с целью получения незаконной финансовой выгоды обвиняемые использовали суммы не по назначению, на личные интересы», — заявили в Минфине.
Чтобы сокрыть преступление, были составлены фальшивые акты купли-продажи. Заключения о якобы целевом использовании кредита подготовили частные аудиторы.
Таким образом государству был нанесен ущерб в 228 тыс лари. Растрату еще около 239 тыс лари следствию удалось предотвратить.
К настоящему времени возмещен ущерб в размере 179,4 тыс лари.
Следствие продолжается по трем статьям УК Грузии – незаконное получение кредита, использование поддельных расчетных карт и документов.
Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
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