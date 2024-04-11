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В Грузии выросло количество ДТП
11.04.2024 13:09
По данным, опубликованным Национальным статистическим управлением Грузии, количество зарегистрированных в Грузии автомобильных аварий в 2023 году увеличилось на 14% до 55 603.
В 2023 году в ДТП погибли 442 человека, что на 12 больше, чем в 2022 году. Что касается количества пострадавших, то их количество уменьшилось на 200 человек по сравнению с 2022 годом и достигло 7 310.
При этом, количество автомобилей, передвигающихся по Грузии, за последние 5 лет увеличилось на 391 000 и достигло 1,68 млн. единиц.
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