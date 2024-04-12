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В кобулетском селе в результате пожара погиб пожилой мужчина


12.04.2024   13:41


В селе Хуцубани Кобулетского муниципалитета в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар.

В огне погиб один человек.

Как сообщил «Batumelebi» представитель мэра в Хуцубани Звиад Тамазашвили, погибшему мужчине было около 60 лет. Он проживал в квартире один.

Пожар произошел утром 12 апреля. Причины возгорания выясняются.


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