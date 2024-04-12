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Медики в Грузии отмечают вспышку случаев коклюша в стране
12.04.2024 17:02
С января по апрель 2024 года зарегистрировано уже 235 случаев, хотя за весь прошлый год переболели только 119 детей. Инфекционисты призывают родителей обращаться внимание на кашель детей и вакцинироваться.
"Вакцинация – главный фактор превенции. Ни в Грузии, ни в мире нет средства, сокращающего или останавливающего кашель при коклюше. Единственное средство превенции – антибиотик, который назначается для предотвращения осложнения воспаления легких" – заявил директор тбилисской детской больницы Иване Чхаидзе
В Грузии можно поставить трехкомпонентную прививку от коклюша, дифтерии и столбняка. Первую вакцину делают детям до двух лет, после этого прививку нужно повторять каждые десять лет.
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