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Жертвами ДТП на дороге Багдати-Тбилиси стали три человека, есть и пострадавшие


14.04.2024   20:06


Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали три человека. По имеющейся информации, ДТП произошло с микроавтобусом, следовавшим из Багдати в направлении Тбилиси.

По словам очевидцев, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и несколько получили ранения.

Пострадавших доставили в больницу бригады скорой медицинской помощи.

В МВД заявляют, что в связи со случившимся начато расследование.


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