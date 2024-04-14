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Жертвами ДТП на дороге Багдати-Тбилиси стали три человека, есть и пострадавшие
14.04.2024 20:06
Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали три человека. По имеющейся информации, ДТП произошло с микроавтобусом, следовавшим из Багдати в направлении Тбилиси.
По словам очевидцев, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и несколько получили ранения.
Пострадавших доставили в больницу бригады скорой медицинской помощи.
В МВД заявляют, что в связи со случившимся начато расследование.
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