

Поддерживающего Украину директора грузинского театра финансирует МИД России

14.04.2024 21:26





В Санкт-Петербурге завершился театральный фестиваль «Встречи в России», объединяющий русскоязычные театры из разных стран, организатором которого является организация «Балтийский дом». Фестиваль прошел в 26-й раз. Как сообщили организаторы, в нем «приняли участие театральные коллективы из восьми стран, в том числе Абхазии». Внимание журналистов привлек факт участия в фестивале директора тбилисского государственного театра имени Грибоедова Николая Свентицкого. Как известно, грузинский театр в прошлом году публично отказался от финансирования, которое Министерство культуры России одновременно выделило сухумскому и тбилисскому театрам. Тогда Николай Свентицкий и его сотрудники в интервью грузинским СМИ обвинили президента РФ Владимира Путина в развязывании братоубийственной войны и послали руководство России, в том числе дипломатов МИД за русским кораблем, отказавшись от российского финансирования.



Сам Свентицкий визит в Россию не комментировал, лишь выложил на странице в Фейсбук многоговорящее фото, демонстративно свесил ногу с одной из высоток, подписав: «Над вольной Невой».



На вопрос нашего корреспондента, в каком статусе Свентицкий был приглашен в родной город президента России, один из организаторов фестиваля ответил: «В качестве почетного гостя, т.к. руководит Ассоциацией русских театров зарубежья, куда входят и театры Абхазии, Южной Осетии».



В то время, как за пост в соцестях женщин приговаривают к тюремному заключению, Свентицкого и его заместителя Беженцева, публично обвинившего Путина в кровопролитной войне, встречают в России с почестями и продолжают их финансирование.



Как сообщил источник, в мае на проведение концерта в театре Грибоедова немалую сумму выделила Секция интересов России в Грузии. Нам стал известен и список участников. В концерте наряду с русскими, покинувшими Россию после 24 февраля 2022 года, выступят также Вахтанг Арошидзе, Михаил Гавашели, Нина Нинидзе, Нина Кикачешвили, Леван Гвазава, Бека Медзмариашвили, ранее зафиксировавшие свою полную поддержку Украине. На вопрос, известно ли, что проведение концерта поддерживает МИД РФ, один из участников пояснил, что «концерт пройдет 9 мая, и петь будут за победу Украины».





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