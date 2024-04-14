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Среди погибших в результате нападения в торговом центре Сиднея есть и гражданка Грузии


14.04.2024   21:57


В результате нападения в торговом центре Сиднея погибла и гражданка Грузии. Эту информацию подтверждают в Министерстве иностранных дел Грузии.

По сообщению ведомства, посольство Грузии находится в контакте с членами семьи погибшей, и проводятся соответствующие процедуры.

«Грузинской стороне известно о гибели гражданки Грузии (и Австралии) в результате нападения в торговом центре в Сиднее. Мы соболезнуем членам семьи погибшей, а также правительству и народу Австралии в связи с гибелью людей в результате этого инцидента. Грузинская сторона выражает обеспокоенность произошедшим. Посольство Грузии находится в контакте с членами семьи погибшей, и проводятся соответствующие процедуры», - отметили в ведомстве.

Для справки, в Австралии, в торговом центре Сиднея, в результате нападения вооруженного ножом лица погибли шесть человек, включая нападавшего.

Как сообщает The Guardian, по заявлению полиции Сиднея, в нападавшего выстрелил полицейский, в результате чего тот скончался.

По данным полиции, преступник, ворвавшийся в торговый центр Westfield Bondi Junction, действовал один. Несколько человек, пострадавших в результате нападения, были доставлены в больницу.


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