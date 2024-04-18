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Агентство окружающей среды сообщает о повышенном содержании твердых частих в воздухе
18.04.2024 14:10
Повышенное содержание твердых частиц (PM10, PM2,5) фиксируется сегодня в воздухе в Тбилиси и в некоторых регионах Грузии. Об этом сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Речь идет о трансграничном загрязнении – ветры принесли пыль из пустынь с юга, юго-запада и юго-востока.
В ведомстве напоминают, что подобные явления нередко фиксируются в Грузии при определенных метеорологических условиях. В последний раз пустынная пыль накрывала Грузию 29 марта.
Агентство окружающей среды продолжает постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций.
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