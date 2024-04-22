

В Кутаиси задержан активист, который хотел участвовать в обсуждении поправок в Конституцию

22.04.2024 19:23





В Кутаиси был арестован активист Мишико Мумладзе, который хотел участвовать в широкой общественной дискуссии по гомофобным поправкам в Конституцию.



В Аппарате Народного защитника Netgazeti сообщили, что Мумладзе сначала держали в отделении полиции, затем повезли в суд. Причина его задержания неизвестна.



В МВД Грузии пока не комментируют арест Мумладзе.



««Грузинская мечта» проводит публичную встречу с людьми в театре Месхишвили, и меня туда не впустили. Но, ведь это касается несовершеннолетних и семейных ценностей. У меня есть и семья и еще 300 студентов. Мамука Мдинарадзе, скажите, чтобы меня впустили», — написал Мумладзе в Facebook в 11:16 часов.



Вскоре после публикации поста связь с Мумладзе пропала, адвокатам неизвестно его местонахождение.



«Грузинская мечта» инициировала анти-ЛГБТ поправки в Конституцию. Согласно планируемому изменению, «защита семейных ценностей и несовершеннолетних обеспечивается конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью конституции Грузии».



Проект конституционного закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» состоит из 8 пунктов и предусматривает ряд ограничений. В частности, запрещается распространение произведения, программы или иного материала такого содержания, которое направлено на «популяризацию однополых семейных или интимных отношений», а также «медицинского вмешательства, связанное со сменой пола или неиспользования понятий, определенных половым признаком».



У «Грузинской мечты» нет необходимого количества (113 голосов) для принятия конституционных поправок. Тем не менее, общественное обсуждение изменений уже началось, и в ближайшие дни запланированы встречи в Амбролаури, Озургети, Батуми, Зугдиди и Местии.





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