

В придорожных зонах будет осуществляться дорожное инспектирование перевозчиков

23.04.2024 14:40





В придорожных зонах будет осуществляться дорожное инспектирование перевозчиков. С целью проверки перевозчиков в придорожных зонах добавляются новые нормы в закон "О дорожном движении". Законодательный пакет правительства подготовлен Министерством экономики и устойчивого развития Грузии и уже инициирован в парламенте.



Согласно проекту, инспектированию уполномоченными лицами Агентства наземного транспорта будут подлежать транспортные средства категорий M2, M3, N1, N2, N3, O3, O4.



Автотранспорт в придорожных зонах будет проверяться на предмет следующих данных: соблюдение правил перевозки опасных грузов; соблюдение режима труда и отдыха водителя и проверка использования электронной карты тахографа; техническая исправность транспортного средства; масса и габариты транспортного средства; соблюдение правил крепления груза к кузову; соблюдение правил использования соответствующего разрешительного документа в связи с осуществлением международных перевозок; соблюдение правил установки и калибровки тахографа и ограничителя скорости.



Проверку транспортных средств в придорожных зонах будет проводить Агентство наземного транспорта при координации с МВД.



К законопроекту «О дорожном движении» прилагаются «Изменения в Кодексе об административных правонарушениях», с учетом которых за выявленное в результате мониторинга нарушение определяется административная ответственность в размере от 500 до 5 000 лари в зависимости от степени нарушения.





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