

ГЖД назначает дополнительные рейсы в Батуми и Поти в связи с пасхальными праздниками

23.04.2024 20:28





В связи с пасхальными праздниками Грузинская железная дорога назначает дополнительные рейсы в Батуми и Поти.



Грузинская железная дорога публикует расписание дополнительных рейсов.



«Билеты можно приобрести через: наш веб–сайт — ticket.railway.ge «автоматы быстрой оплаты; кассовые аппараты Грузинской железной дороги; через компании-партнеры Грузинской железной дороги», — отмечается в информации.





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