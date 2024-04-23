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ГЖД назначает дополнительные рейсы в Батуми и Поти в связи с пасхальными праздниками
23.04.2024 20:28
В связи с пасхальными праздниками Грузинская железная дорога назначает дополнительные рейсы в Батуми и Поти.
Грузинская железная дорога публикует расписание дополнительных рейсов.
«Билеты можно приобрести через: наш веб–сайт — ticket.railway.ge «автоматы быстрой оплаты; кассовые аппараты Грузинской железной дороги; через компании-партнеры Грузинской железной дороги», — отмечается в информации.
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