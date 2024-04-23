Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ГЖД назначает дополнительные рейсы в Батуми и Поти в связи с пасхальными праздниками


23.04.2024   20:28


В связи с пасхальными праздниками Грузинская железная дорога назначает дополнительные рейсы в Батуми и Поти.

Грузинская железная дорога публикует расписание дополнительных рейсов.

«Билеты можно приобрести через: наш веб–сайт — ticket.railway.ge «автоматы быстрой оплаты; кассовые аппараты Грузинской железной дороги; через компании-партнеры Грузинской железной дороги», — отмечается в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна