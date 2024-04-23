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24-25 апреля в старом туннеле на перевале Рикоти в ночное время введут ограничения
23.04.2024 20:34
По информации Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, 24-25 апреля в ночное время будут введены ограничения в старом туннеле Рикоти.
«В целях проведения профилактических и очистных работ в Рикотском автодорожном тоннеле (старом тоннеле), расположенном на 143-м км международной автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, с 24 по 25 апреля 2024 года с 01:00 до 06 часов С 00:00 до 21:00 движение по одной полосе проезжей части будет осуществляться реверсивно.
В указанный период на участке автодороги Сурамская развязка-Зестафони (км 132-км 200) запрещено движение автотранспортных средств с прицепами и полуприцепами. Движение будет осуществляться в указанном режиме под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции», — говорится в информации.
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