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По факту коммерческого подкупа задержан один человек


25.04.2024   11:16


Сотрудниками Службы государственной безопасности, в результате оперативно-розыскных и следственных действий, по факту коммерческого подкупа задержан один человек, также в нарушении закона изобличен один гражданин.

«В ходе проведенного расследования установлено, что директор частного медицинского учреждения ООО «Поликлиники N1 Рустави» И.Н. и врач этой же поликлиники М.Т. выдали фальшивую справку о состоянии здоровья (форма N100) гражданину Арабской Республики Египет, подлежащего депортации в связи с истечением срока действия вида на жительство в Грузии в обмен на 2000 долларов, у которого были выявлены различные несуществующие заболевания, которые не позволили бы соответствующим службам выдворить человека из страны», — заявляют в СГБ.

Расследование ведется по факту заранее согласованного коммерческого подкупа и изготовления группой поддельных официальных документов в соответствии со статьями 221 и 362 УК Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

Следствие ведет Антикоррупционное агентство СГБ. В ходе расследования круг виновных может расшириться.


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