

Фальшивая справка о состоянии здоровья – задержан один человек

25.04.2024 11:57





Сотрудниками Службы государственной безопасности в результате оперативно-розыскных и следственных действий по факту коммерческого подкупа группой задержан один человек.



Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности Грузии.



По их данным, преступление карается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет.



По данным ведомства, следствием, проведенным по этому делу, установлено, что директор частного медицинского учреждения ООО «Поликлиника N1 г.Рустави» И.Н. и врач этой же поликлиники М.Ц. в обмен на 2000 долларов изготовили гражданину Арабской Республики Египет, подлежащему депортации в связи с истечением срока действия вида на жительство в Грузии, фальшивую справку о состоянии здоровья, форму N100, в которой зафиксировали различные несуществующие заболевания, которые не позволили бы соответствующим службам выдворить человека из страны.



«Следствие ведется по факту предварительно согласованного коммерческого подкупа группой и изготовления и сбыта поддельных официальных документов в соответствии со статьями 221 и 362 УК Грузии.



Следствие ведет Антикоррупционное агентство СГБ. В ходе расследования круг виновных лиц может расшириться», - сказано в информации.





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