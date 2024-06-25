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Ураганный ветер повредил в Грузии монастырский комплекс XI века
25.06.2024 23:36
Ураганный ветер в грузинском крае Кахети на востоке страны повредил монастырский комплекс Алаверди, датируемый XI веком. Об этом сообщает грузинский телеканал "Рустави-2".
Сильный ветер длился несколько минут. За это время ему удалось повредить купол главного храма комплекса, прочую инфраструктуру. Ветер перевернул и припаркованную рядом машину. На месте находятся специалисты, которые занимаются ликвидацией последствий.
В социальных сетях появились видеокадры, а также фотографии очевидцев с места происшествия. На кадрах видно, как ветер в виде смерча кружит над территорией монастыря, сметая все на своем пути.
О пострадавших не сообщается. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии официальных комментариев пока не делала.
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