

Ураганный ветер повредил в Грузии монастырский комплекс XI века

25.06.2024 23:36





Ураганный ветер в грузинском крае Кахети на востоке страны повредил монастырский комплекс Алаверди, датируемый XI веком. Об этом сообщает грузинский телеканал "Рустави-2".



Сильный ветер длился несколько минут. За это время ему удалось повредить купол главного храма комплекса, прочую инфраструктуру. Ветер перевернул и припаркованную рядом машину. На месте находятся специалисты, которые занимаются ликвидацией последствий.



В социальных сетях появились видеокадры, а также фотографии очевидцев с места происшествия. На кадрах видно, как ветер в виде смерча кружит над территорией монастыря, сметая все на своем пути.



О пострадавших не сообщается. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии официальных комментариев пока не делала.





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