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В Google Translate добавили 110 языков, в том числе абхазский и осетинский


28.06.2024   18:39


Корпорация Google добавила в свой онлайн-переводчик Google Translate 110 новых языков, говорится в пресс-релизе компании.

«Мы используем технологии искусственного интеллекта, чтобы расширить количество используемых языков. Благодаря нашей крупной языковой модели PaLM 2 мы добавим 110 новых языков в Google Translate, что станет самым большим расширением за всю нашу историю», — отмечается в заявлении.

В базу онлайн-переводчика добавили в том числе языки, на которых говорят в России, аннексированном Крыму и самопровозглашенных республиках, Абхазии и т.н. Южной Осетии (Цхинвальский регион Грузии) – абхазский, осетинский, аварский, чеченский, башкирский, бурятский, чувашский, удмуртский, тувинский, якутский, крымско-татарский, коми и луговомарийский.

В компании уточнили, что на добавленных в переводчик языках говорят более 614 миллионов человек, или около 8% населения мира. Около четверти из них приходятся на африканские языки.

В будущем Google рассчитывает создать модель искусственного интеллекта, которая будет поддерживать 1000 наиболее распространенных языков по всему миру, передает «Медуза».


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