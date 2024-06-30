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Один человек погиб в результате аварии на Рикоти, есть пострадавшие


30.06.2024   11:41


Жертвой ДТП на Рикотском перевале стал один человек.

По имеющейся информации, легковой автомобиль врезался в трейлер, в результате чего один человек, находившийся в легковом автомобиле, погиб, еще двое получили ранения. Пострадавших доставили в клинику.

Дополнительную информацию «IPN» уточняет в МВД.


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