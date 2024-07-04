

В Грузии ожидается жара до 38 градусов

04.07.2024 11:41





Жара установится в Грузии в ближайшие дни, а на фоне высокой температуры в некоторых районах пройдут дожди. Об этом сообщает Национальное агентсво окружающей среды.



«До 7 июля на фоне высокой температуры местами пройдут дожди, возможен град и усиление ветра. 4 июля температура воздуха поднимется до +33, +38 градусов в Западной Грузии, а 5-6 июля — в Восточной Грузии», — говорится в сообщении.



В Тбилиси ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем 4 июля составит +33, +35 градусов, 5-6 июля повысится до +36, +38 градусов.



В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти, Сухуми) 4 июля установится жаркая погода без осадков. Днем будет +31, +33 градуса. Вечером 5 и 6 июля возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха опустится до +27, +29 градусов.



В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 4 июля ожидается до +36, +38 градусов. 5 и 6 июля возможны дожди, температура опустится до +28, +30 градусов.



В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) в ближайшие дни будет до +36 градусов. Здесь дожди ожидаются 6 июля.



В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) температура воздуха составит +28, +30 градусов. Вечером 5 и 6 июля местами возможны кратковременные дожди с грозами.



В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали) на фоне высокой температуры местами возможны кратковременные дожди с грозами и градом, сильный ветер. 4 июля здесь будет +33, +35 градусов. 5-6 июля температура повысится до +36, +38 градусов.



Аналогичный прогноз для Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро).



В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) тоже установится жара – днем +33, +35 градусов. Местами возможны кратковременные дожди, грозы и град.



В высогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) будет +25, +27 градусов. Здесь ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами – град.



Источник: Новости - Грузия

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