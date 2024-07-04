

Армения планирует построить вместе с США новую атомную электростанцию

04.07.2024 20:06





Армения планирует построить совместно с США новую атомную электростанцию. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, выступая в ходе панельной дискуссии «Армения-Восточное партнерство-ЕС, вызовы и возможности».



По его словам, процесс вошел в предметную фазу, передает Арменпресс.



«Что касается строительства новой атомной электростанции, мы вступили в очень важный этап. Мы сейчас обсуждаем с США вопрос регулирования договорно-правового поля, без которого мы не можем двигаться вперед. На данный момент я могу сказать, что мяч на стороне США. Мы ожидаем проведения внутрисистемных процессов в США, и тогда мы начнем работать», - сказал Григорян.





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