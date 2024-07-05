

На ТПП «Вале» и «Сарпи» изъято большое количество незадекларированных сигарет

05.07.2024 12:25





На таможенно пропускных пунктах «Вале» и «Сарпи» пресечены факты попыток незаконного ввоза незадекларированных сигарет через границу страны.



Офицеры таможни Службы доходов Минфина, исходя из профиля риска и подозрительности граждан разных стран, в результате детального физического досмотра граждан, а также их личного багажа, транспортных средств, обнаружили в общей сложности 6220 единиц незадекларированных сигарет.



В соответствии с 3-й частью статьи 168 Таможенного кодекса Грузии, в качестве санкции у правонарушителей был конфискован товар, и каждый из них оштрафован на сумму 1000 лари. Поскольку правонарушение было совершено данными гражданами неоднократно, на них был наложен штраф в размере 3000 лари.







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