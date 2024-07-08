

Июнь 2024 года стал самым жарким за всю историю наблюдений

08.07.2024 15:47





По данным Европейской климатической службы Copernicus, июнь 2024 года стал самым теплым за всю историю наблюдений.



«Средняя температура в Европе в июне 2024 года была на 1,57°C выше средней температуры июня 1991-2020 годов», — сообщила Климатическая служба.



Рекордные температуры держаться 13-ый месяц подряд.



Серия рекордно высоких температур, зафиксированная Службой изменения климата «Коперник» в апреле 2024 года, является еще одним признаком быстрого потепления, вызванного антропогенным увеличением выбросов парниковых газов, сообщает Климатическая служба.



Согласно тому же источнику, в глобальном масштабе апрель также был рекордно теплым, а именно на 0,7 °C выше, чем в среднем за 1991-2020 годы, и на 1,58 °C выше, чем в среднем доиндустриальном периоде 1850-1900 годов.





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