

Мэрия Батуми рассматривает возможность строительства еще одного небоскреба

09.07.2024 11:49





Въезд в Батуми сильно затруднен с утра до вечера. С утра по вечера, а порой и позже, автомобильные пробки окружают весь город. По данным Google Maps, 8 июля в поселке Тамар наблюдались заторы в течение всего дня.



Эта ситуация складывается, когда некоторые запланированные объекты еще строятся, а возведение крупных проектов даже не началось. Кроме того, реализуется проект искусственного острова, который скоро войдет в активную фазу строительства.



Недавно Batumelebi публиковала статью о трех новых небоскребах в поселке Тамари. Теперь строительная компания «Батуми Централ» запрашивает разрешение на строительство еще одного высотного здания.



В концепции проекта утверждается, что после завершения строительства, «жители будут в основном передвигаться пешком и меньше использовать автомобили», что по мнению подрядчика «положительно повлияет на транспортную нагрузку города».



Компания «Батуми централ» планирует возвести 50-этажный небоскреб рядом с железнодорожным вокзалом у моря. Компания уже строит многофункциональный комплекс поблизости. Площадь застройки — 8526 кв.м. Участок граничит с объектом культурного наследия, где сейчас находится Батумский музыкальный центр.



Концепция детального плана развития уже представлена в мэрию. 22 марта 2024 года мэр Батуми Арчил Чиковани подписал распоряжение о подготовке документа.



Согласно проекту, новое здание будет иметь 50 этажей, включая подземный, и вместит до 1500 квартир. Около 1000 кв. м отведут под коммерческие помещения. Планируемая территория застройки составляет около 1,5 гектара.





Несмотря на текущую ситуацию в поселке Тамар, застройщик оптимистично оценивает транспортную обстановку. В документе указано:



«Залы ожидания и информационные табло ближайшей остановки общественного транспорта расположены рядом с объектом, на территории «Батуми Централ». Оттуда регулярно курсируют автобусы маршрутов N6, 8, 10, 10а с интервалом 5-7 минут.



Рассчитаны расстояния и время в пути до важных объектов: до таможенного пункта Сарпи — 22,3 км (46 минут); до экономической зоны Адлиа — 14,5 км (28 минут); до центрального автовокзала Батуми — 2,4 км (около 5 минут); до международного аэропорта Батуми — 10 км (27 минут); до таможенной экономической зоны Батумского порта — 2,6 км (6 минут). Железнодорожный вокзал Батуми находится рядом со стройкой. Ближайшая АЗС расположена на прилегающей территории. Согласно плану застройки, схема движения не меняется».



В концепции также отмечается:



— «С учетом всех рекомендаций и возможностей движения транспорта на прилегающей улице, строительство многоквартирного дома не окажет негативного влияния на существующую дорожную инфраструктуру общего пользования».



Участок застройки находится в исторической части города, окружен улицами Одиссея Димитриади и Братьев Нобелей, между строящимся многофункциональным объектом и АЗС. Его площадь — 14040 кв.м. На территории расположены железнодорожный вокзал и вспомогательные здания. Участок граничит с железной дорогой, АЗС, строящимся многоэтажным домом и территорией Батумского государственного музыкального центра.



Компания просит увеличить коэффициент интенсивности застройки с 3,5 до 17,0. Сама же строительная компания «Батуми Централ» принадлежит бизнесмену Гие Чкония, близкому к партии «Грузинская мечта» и одному из ее финансистов.





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