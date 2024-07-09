

За 10 месяцев за нарушение норм в выхлопах автомобилей были оштрафованы более 6 100 водителей

09.07.2024 14:56





По информации Департамента экологического надзора Грузии, с 4 сентября 2023 года по 4 июля 2024 года было выявлено 6189 случаев несоблюдения установленной нормы выхлопных газов для автотранспортных средств.



По данным ведомства, наибольшее количество нарушений — 2946 — зафиксировано в Тбилиси, 1242 — в Кутаиси, 1051 — в Батуми и 950 — в городе Рустави. Из 6189 нарушителей, оштрафованных сотрудниками Департамента экологического надзора, 5405 — физические лица, 784 — юридические лица.



По данным Департамента экологического надзора, водителям легковых автомобилей было выписано 3837 штрафных квитанций, водителям маршрутных такси — 2086, водителям грузовых автомобилей — 259, водителям автобусов — 7.



«За несоблюдение установленной законодательством нормы выбросов автотранспортных средств в случае физического лица размер штрафа составляет 100 лари в первый раз, 300 лари во второй раз и 600 лари в третий раз. В случае юридического лица штраф составляет 500, 1500 и 3000 лари. Если штраф будет уплачен в течение 10 дней, сумма штрафа будет уменьшена на 20%.



При этом Департамент экологического надзора регулярно контролирует качество топлива на АЗС, чтобы минимизировать расход некондиционного топлива, что, в свою очередь, существенно снижает выбросы вредных веществ. Комплексно все эти направления способствуют минимизации загрязнения атмосферного воздуха», — отметили в ведомстве.





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