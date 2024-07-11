

Осужденный за попытку изнасилования экстрадирован из Грузии

11.07.2024 11:50





Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана при содействии Министерства иностранных дел из Грузии экстрадирован осужденный гражданин Казахстана для исполнения приговора суда.



В 2020 году в городе Шымкент злоумышленник, применяя насилие, пытался изнасиловать молодую девушку.



Преступление не было доведено до конца в связи с тем, что потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла вырваться из рук преступника.



По результатам судебного разбирательства подозреваемый был осужден к 6 годам лишения свободы, однако он на оглашение приговора не явился, скрылся от правосудия и уклонился от исполнения наказания, в связи с чем, он объявлен в международный розыск.



В октябре 2023 года осужденный задержан на территории Грузии.



По запросу Генпрокуратуры Казахстана грузинская сторона приняла решение об экстрадиции преступника на родину.



В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.





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