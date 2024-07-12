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В Батуми в результате падения с высоты погиб несовершеннолетний
12.07.2024 11:14
В результате падения с высоты в Батуми погиб несовершеннолетний.
По информации местных жителей, парень упал с четвертого этажа, он был занят на одном из строительных объектов.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в Центре скорой медицинской помощи, к приезду бригады врачей парень был мертв.
На месте были мобилизованы представители соответствующих служб.
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