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В Батуми в результате падения с высоты погиб несовершеннолетний


12.07.2024   11:14


В результате падения с высоты в Батуми погиб несовершеннолетний.

По информации местных жителей, парень упал с четвертого этажа, он был занят на одном из строительных объектов.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в Центре скорой медицинской помощи, к приезду бригады врачей парень был мертв.

На месте были мобилизованы представители соответствующих служб.


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