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Новые автобусы планируют запустить по маршруту Тбилиси - Рустави
12.07.2024 18:11
Новые автобусы планируют запустить по маршруту Тбилиси — Рустави. Об этом сообщила мэр Рустави Нино Лацабидзе. По ее словам, новые автобусы начнут курсировать по маршруту Тбилиси — Рустави с осени.
Всего речь идет о 60 автобусах. Мэр отметила, что новый транспорт будет адаптирован для людей с инвалидностью.
«Бюджет Рустави увеличивается на 20 миллионов лари, это дает нам возможность решить один из важнейших вопросов для города, который связан с закупкой транспортных средств на направлении Рустави — Тбилиси. Мы объявляем тендер, после которого у нас появится возможность предложить улучшенное транспортное обслуживание тысячам жителей Рустави», — цитирует мэра Business Media Georgia.
Кстати, с начала года в Тбилиси запустили новые 18-метровые автобусы на маршрутах № 301, № 302, № 308 и № 314. Всего муниципалитет Тбилиси купил 160 18-метровых автобусов.
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