

С 15 июля по 4 августа будут введены ограничения на дороге Вазиани-Гомбори-Телави

15.07.2024 12:29





По информации Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, в связи с реализацией реабилитационных работ на участке км 27-км 60 автомобильной дороги Вазиани-Гомбори-Телави (село Сасадило — село Шуамта), с 15 июля по 4 августа 2024 года будет введено движение всех видов транспортных средств.



В указанный период каждую пятницу с 15:00 до 10:00 движение легкового транспорта будет свободным.



В период ограничения движение возможно по автодороге международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи.







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