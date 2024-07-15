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В Грузию не пустили российского активиста Владимира Тетерева


15.07.2024   14:25


В Грузию не пустили активиста и преподавателя Владимира Тетерева. Об этом он рассказал на личной странице в Instagram.

Активист пишет, что он ехал в Грузию из Армении. Его сначала продержали час на КПП, а потом отказали во въезде «по иным причинам».

В разговоре с Paper Kartuli Владимир рассказал, что жил в Тбилиси около двух лет, много путешествовал по региону. Он предполагает, что его не пустили в Грузию из-за участия в протестах против аналога российского закона об иноагентах.

«Вообще не знаю точно, но догадываюсь, что конкретно за интервью <телеканалу> CNN», — пишет активист.

Напомним, с начала войны в Украине на территорию Грузии в разное время без объяснения причин не были допущены российские оппозиционеры, писатели, журналисты, активисты, осуждающие действия Кремля. Не были пущены на территорию страны и те, кто является сторонником российской политики.

Отметим, юридически любая страна вправе отказать гражданину другого государства без объяснения причин, вписав в документ «иная причина».


Источник: SOVA
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