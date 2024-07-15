

В текущем году в Грузии привито около 116 тысяч собак и кошек

15.07.2024 17:25





В текущем году в Грузии подтверждено 14 случаев бешенства. Об этом «IPN» сообщил замглавы Управления по надзору за особо опасными инфекционными болезнями животных Тенгиз Чалигава.



По словам Чалигава, в рамках ежегодной вакцинации животных в этом году привито около 116 тысяч собак и кошек, и этот процесс продолжается до сих пор.



Тенгиз Чалигава в беседе с «IPN» сказал и о случае бешенства, выявленного в селе Патара Чорджо Амбролаурского муниципалитета, в результате которого скончалась женщина. Как он отметил, Национальному агентству продовольствия не было известно о существовании собаки, больной бешенством, и, соответственно, о ее смерти.



Каждый год мы вакцинируем приблизительно триста тысяч собак и кошек по всей стране, но только домашних, а не уличных животных. В этом году мы привили около 116 тысяч собак и кошек. Процесс вакцинации продолжается и завершится к концу года.



В случае фиксирования где-нибудь бешенства у животных, независимо от предыдущего прививочного статуса, ревакцинацию проводят повторном животным, находящимся в том селе или районе.



Подтвержденные случаи бешенства у собак в основном фиксируются в Имерети и Самегрело», - заявил Тенгиз Чалигава.





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