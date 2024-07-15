

Более 1,3 тыс. большегрузов ожидают выезда из России в сторону Грузии

15.07.2024 21:04





Более 1,3 тыс. большегрузов стоят в очереди на территории Северной Осетии на границе России и Грузии. Об этом сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев на аппаратном совещании.



"В очереди на выезд из России - более 1,3 тысяч большегрузов. За минувшую неделю через "Верхний Ларс" границу пересекли 29 тыс. единиц транспорта, 94 тыс. человек в обоих направлениях", - сказал Томаев.



5 июля в регионе был введен режим повышенной готовности из-за увеличения транзитного автотранспорта на границе с Грузией.



Из-за большого потока транзитного транспорта ограничен въезд большегрузов на территорию республики.



Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





