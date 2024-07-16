

В Батуми в результате падения с 6-го этажа жилого корпуса погиб ребенок

16.07.2024 17:18





В Батуми в результате падения с высоты погиб ребенок в возрасте до 2 лет. По словам очевидцев, ребенка доставили в клинику, но спасти его не удалось.



По их же словам, ребенок упал с шестого этажа корпуса, расположенного на улице Джавахишвили.



На месте были мобилизованы сотрудники МВД. Следствие по факту начато по статье 116 УК Грузии.





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