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В Батуми в результате падения с 6-го этажа жилого корпуса погиб ребенок
16.07.2024 17:18
В Батуми в результате падения с высоты погиб ребенок в возрасте до 2 лет. По словам очевидцев, ребенка доставили в клинику, но спасти его не удалось.
По их же словам, ребенок упал с шестого этажа корпуса, расположенного на улице Джавахишвили.
На месте были мобилизованы сотрудники МВД. Следствие по факту начато по статье 116 УК Грузии.
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