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В тбилисском районе Авлабари обрушился дом, жильцы связывает обрушение с фейерверком
07.10.2024 16:01
В Тбилиси, в историческом районе Авлабари, обрушился дом расположенный на улице Нико Ломоури. Предположительно обрушение произошло в результате салюта.
По словам жительницы дома Вики Гаспаровой, дом уже находился в аварийном состоянии и салютные залпы ускорили процесс разрушения.
«Около четырех часов утра нас разбудил ужасный звук. Старый дом, который и без того разваливался и едва стоял, рухнул так, что третий этаж полностью обрушился. В этом доме мы больше не живем, но храним там вещи. Ниже во дворе, мы построили маленький домик. Обломки упали на этот домик. Под обломками оказалась и газовая труба, мы боимся, а вдруг она взорвется», — рассказала Гаспарова.
Вика связывает обрушение с фейерверком, запущенным во время мероприятия проходящего в рамках церемонии награждения званием «Почетного тбилисца». По ее словам, бывший президентский дворец, где проходило мероприятие, находится недалеко от их дома.
По ее словам, детей сразу вывели из дома и они до сих пор находятся у бабушки. Они позвонили в 112 через несколько минут после обрушения, а также встретились с представителем Мэрии Тбилиси, которые предложили отвезти семью в гостиницу.
Семья не хочет покидать дом. «Мы не можем переехать в гостиницу на неопределенный срок. Они не могут сказать нам, как долго нам придется жить в гостинице, поэтому мы ждем другого решения», — говорит Вика.
В Мэрии Тбилиси сообщили Netgazeti, что их представители уже встретились с жильцами двора и предложили им съемное жилье. В ведомстве отмечают, что процесс переговоров продолжается. По данным мэрии, из-за чрезвычайной ситуации несколько семей уже покинули указанный двор.
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