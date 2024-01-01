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Папуашвили: Мы встречаем 2024 год в мирной европейской Грузии
01.01.2024 21:34
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил граждан с Новым годом~
Председатель парламента отмечает, что Грузия добилась одной из важнейших побед в своей современной истории, и заслуженно и по достоинству завоевала статус страны-кандидата на членство в ЕС. Папуашвили поблагодарил всех за поддержку и доверие.
«Благодаря вашей постоянной поддержке и поддержке правительство Грузии смогло справиться с самыми большими проблемами; Грузинское общество отказалось от радикализма и выразило доверие внутренней и внешней политике, ориентированной на благополучие граждан и основанной на национальных интересах. В результате мы встречаем новый 2024 год в мирной и европейской Грузии, более уверенной и окрепшей…
Поздравляю с Новым годом жителей оккупированных регионов, наших абхазских и осетинских братьев и сестер, грузинскую диаспору и всех друзей грузинского народа. Я верю, что вместе мы сможем успешно построить единство нашей Родины и европейского будущего.
Хочу еще раз поздравить всех вас с Новым 2024 годом; Желаем вам мира, процветания, прогресса и победы нашей Родины», — сказал Шалва Папуашвили в своем новогоднем поздравлении.
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