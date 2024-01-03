

Зурабишвили: Россия начинает 2024 год с постоянных, неоправданных атак на мирное население

03.01.2024 10:51





Президент Грузии Саломе Зурабишвили реагирует на массированные нападения России на Украину в первый день Нового года.



«Россия начинает новый 2024 год с постоянных, неоправданных атак на мирное население и жизненно важную инфраструктуру Украины.



Сейчас, когда должны быть праздничные дни, Грузия солидарна с Украиной», - написала Саломе Зурабишвили в X (бывший Twitter).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





