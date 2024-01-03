

Долидзе: Что нового может сказать обществу Иванишвили?! Лучше бы он один раз сделал дело, чем трижды возвращаться

03.01.2024 14:32





Появление Бидзины Иванишвили связано со сложной ситуацией в «Грузинской мечте», не может же он полагаться на Кобахидзе и Гарибашвили. Однозначно, лучше бы он один раз сделал дело, чем трижды возвращаться, - заявил бывший член «Национального движения» Бачо Долидзе.



По словам Долидзе, и власть, и оппозицию ждет трудный год выборов.



«Лично для меня появление Бидзины Иванишвили в политике было ожидаемым, ведь это будет очень трудный год для всех. Само собой для властей, которые уже на третьем круге и, фактически, на каждые выборы выходят с одними и теми же обещаниями. Соответственно, у Бидзины Иванишвили, наверное, не будет иных обещаний. Лучше бы он один раз сделал дело, чем трижды возвращается. Так что его возвращение, конечно, связано с существующей в «Грузинской мечте» сложной ситуацией. Понятно, не может же он полагаться на Кобахидзе и Гарибашвили, это однозначно. Что касается причин его возвращения, то вопрос тут комплексный – команда действительно упущена, и это также связано с уровнем коррупции. У них чуть ли не во дворах взлетно-посадочные полосы, я ведь не утрирую ?! Они творят, что хотят…



Это будут очень трудный год выборов для всех, как для оппозиции, так и для властей. Для оппозиции в том смысле, что будет много попыток репрессий… Мы должны стоять крепкой стеной. Однако с точки зрения отношений с общественностью мы находимся в гораздо лучшем положении. Что могут сказать Гарибашвили, Кобахидзе и в том числе Иванишвили?! Мол, поверьте мне еще раз, и ваша жизнь станет лучше? Что он может сказать обществу на 12-й год?! Для них коммуникация с людьми — катастрофа», - заявил Долидзе.





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